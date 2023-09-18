Россия увеличила поставку сжиженного углеводородного газа за рубеж

По итогам 2023 года экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России может превысить уровень 2022 и 2021 годов. К такому выводу пришла исследовательская группа «Петромаркет», пишут «Ведомости».

Согласно прогнозу, если не вмешаются политические факторы, рост поставок за рубеж составит 15 процентов к уровню прошлого года — 4 миллиона тонн против 3,45 миллиона. Главным покупателем топлива, которое используется для автотранспорта, за семь месяцев этого года остается Польша. В два раза в годовом выражении выросли поставки в Китай и Афганистан, до 112 тысяч и 120 тысяч тонн соответственно, так что в совокупности на них приходится уже 11 процентов общего экспорта.

Более чем в два раза за указанный период упали поставки в Белоруссию (минус 52,9 процента), хотя, как отмечают аналитики, этот маршрут можно рассматривать как промежуточный в Польшу. С таким допущением доля европейского государства в экспорте составляет уже 39 процентов. В совокупности крупным покупателем остаются и страны Балтии — туда по железной дороге отправляется 12,3 процента от всего экспорта СУГ.

По данным агентства Argus, производство СУГ в России в январе-июне выросло на 8,9 процента, до 8,59 миллиона тонн. Старший консультант ИГ «Петромаркет» Александра Зубачева объяснила, что для российских компаний экспорт более выгоден, чем поставки на внутренний рынок, потому что цены за рубежом растут последние пять недель.

В конце августа владельцы заправок в российском Черноземье начали сообщать о дефиците СУГ. Трудности испытывали АЗС в Курской, Воронежской и Липецкой областях. Они указывали, что на местных базах топлива нет, а везти его автотранспортом из Подмосковья очень дорого.