Путин продлил на 2024 год продовольственное эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2024 год российское продовольственное эмбарго, которое в 2014 году стало ответом на международные санкции. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности" страны», — говорится в тексте документа.
В качестве причины продления мер значится «защита нацинтересов» России.
Напомним, что РФ ввела продовольственное эмбарго в 2014 году в ответ на антироссийские санкции Евросоюза и США.
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