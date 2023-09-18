Путин продлил на 2024 год продовольственное эмбарго

«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности" страны», — говорится в тексте документа.