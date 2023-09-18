Украина подала иски в ВТО на три страны за запрет на ввоз зерна

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна. Об этом сообщает Министерство экономики Украины на своем сайте.

«Для нас принципиально важно донести, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Киев надеется, что три страны снимут ограничения во избежание разборок в судах.

Министр добавила, что в результате запрета производители на Украине уже понесли и продолжают нести значительные убытки. Киев видит в этом нарушение международных обязательств и выражает протест против односторонних решений стран-членов Евросоюза (ЕС) в области торговли.