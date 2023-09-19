В США госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов впервые достиг отметки в $33 трлн, согласно информации, опубликованной Министерством финансов США. Об этом информирует ТАСС.

На официальном сайте Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга составляет $33,04 трлн. Это новый рекордный показатель американского госдолга, превысивший отметку в $32 трлн 16 июня. В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн.

В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка государственного долга, утвержденный Конгрессом 3 июня. Новый лимит будет достигнут к 2 января 2025 года.