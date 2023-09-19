"И непосредственно мы хотим уже запустить цифровой рубль в нашу повседневную жизнь с начала 2025 года. То есть, если представить, как будет выглядеть наша система платежей через полтора года, то мы с вами будем обладать всем перечнем инструментов для платежей, которые есть и будут в самых современных странах", - сказала она.