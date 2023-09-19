Украина начала расследование против действий трех стран ЕС в торговле

"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта на Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - сообщил он в Telegram-канале, напомнив, что Украина уже подала официальный запрос в Венгрию, Польшу и Словакию о нарушении норм ВТО, а также "недружественных действиях этих стран в торговой сфере на основе новой статистики 2023 года".