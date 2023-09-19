В Германии заявили о рухнувшей торговле с Россией

Торговый оборот между Германией и Россией за первые семь месяцев 2023 года рухнул на 76 процентов, до 8,4 миллиарда евро. В годовом выражении падение составило 27 миллиардов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер.

По ее словам, за год в списке торговых партнеров Германии Россия опустилась с 14-го на 36-е место. На фоне сокращения присутствия или ухода из страны большинства немецких компаний Клаас-Мюльхойзер выступила за продолжение деятельности в секторах здравоохранения, сельского хозяйства и за частичное сохранение платежных каналов. Полное прекращение работы европейских банков в России «имело бы драматические последствия для всех иностранных компаний», заявили в комитете.

Товарооборот России и США по итогам июля 2023 года составил 277,3 миллиона долларов, показав снижение за два года в 13 раз. Это новый минимум по крайней мере с начала 2000-х. При этом сейчас почти 90 процентов оставшихся объемов занимают российские поставки.