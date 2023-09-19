Решетников: доля нацвалют в расчетах между РФ и КНР достигла 90%
Доля рубля и юаня в торговых расчетах между Россией и Китаем достигла 90%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.
«У нас 90% сейчас в национальных валютах торговля», — сказал он.
По словам Решетникова, ранее доля рубля была всего 4 %, а сейчас — 20%. Он отметил, что упор на юань в торговле неизбежен из-за размеров экономики КНР и конвертируемости валюты.
Также Решетников указал, что РФ развивает товарооборот в нацвалютах и с другими странами. При этом в некоторых из них тоже используется китайская валюта, поскольку она является одной из ведущих резервных валют, которые нужны России, заключил он.
Рамблер: главные новости