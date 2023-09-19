Мировой долг рекордно вырос

Глобальный долг достиг рекордных 307 триллионов долларов во втором квартале 2023 года, несмотря на рост процентных ставок по всему миру. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Института международных финансов (IIF).

Под мировым долгом понимаются долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств всех стран. Как подсчитали в IIF, в первой половине 2023 года он вырос на 10 триллионов долларов, а за последнее десятилетие — на 100 триллионов. Отношения мирового долга к мировому ВВП по итогам второго квартала выросло до 336 процентов. Показатель увеличивался два квартала подряд — до 2023 года он снижался на протяжении семи кварталов.

Из доклада экономистов следует, что главной причиной повышения этого коэффициента стало замедление темпов роста ВВП и инфляции. При этом более 80 процентов накопленного долга приходится на развитые страны. Наибольший прирост показателя зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции. Среди развивающихся стран самыми быстрыми темпами наращивали долг Китай, Индия и Бразилия.