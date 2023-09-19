Эксперт оценил последствия увеличения госдолга США
Стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян заявил, что рост госдолга США создаёт долгосрочные риски для финансовой устойчивости страны. Об этом сообщают «Известия».
«Рост долговой нагрузки, как в абсолютном выражении, так и в относительном (отношение долга к ВВП США), вкупе с ростом процентных ставок, сохранявшимся значительным бюджетным дефицитом, создают долгосрочные вызовы для финансовой устойчивости США», – заявил он.
По словам эксперта, дальнейший рост госдолга будет происходить «опережающими темпами». При этом принятый ранее документ о повышении потолка госдолга США, по мнению Степаняна, не сможет решить возникающих из-за долговой нагрузки проблем.
«Бюджетное управление конгресса прогнозирует дальнейший рост долга США, причем госдолг будет расти опережающими темпами. Также ожидает, что отношение публичного долга к ВВП (часть долга за исключением долга во владении государственных агентств и ведомств США) может составить 114-116% к 2033 году, по сравнению с текущим значением на уровне 97-98%», – рассказал он.
Ранее Госдолг США впервые превысил 33 триллионов долларов.