Эксперт оценил последствия увеличения госдолга США

«Бюджетное управление конгресса прогнозирует дальнейший рост долга США, причем госдолг будет расти опережающими темпами. Также ожидает, что отношение публичного долга к ВВП (часть долга за исключением долга во владении государственных агентств и ведомств США) может составить 114-116% к 2033 году, по сравнению с текущим значением на уровне 97-98%», – рассказал он.