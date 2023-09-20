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Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца

Уже в начале декабря государственный долг США может достичь нового рекорда в 34 триллиона долларов, так как последний триллион долларов прибавился к сумме долга втрое быстрее предыдущего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы США.

Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца
© ТАСС

Агентство напоминает, что долг федерального правительства США на конец января 2022 года преодолел отметку в 30 триллионов долларов. Затем каждые восемь месяцев к этой сумме добавлялось еще по триллиону долларов. Уже 15 сентября долг составил 33 триллиона долларов.

За последние месяцы рост государственного долга США ускорился втрое: если 32-ой триллион образовался за 255 дней средними темпами в 0,011% в день, то 33-й триллион - за 92 дня темпами в 0,036%. То есть за предыдущий период к задолженности федерального правительства прибавлялось примерно 3,6 миллиарда долларов в день, а в последние три месяца — 10,9 миллиарда долларов.

Аналитики предполагают, что если ситуация не изменится, то при отсутствии крупных размещений и сохранении нынешних ставок в экономике Соединенных Штатов потребуется еще 83 дня, чтобы государственный долг достиг отметки в 34 триллиона долларов.

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