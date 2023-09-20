Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца

Уже в начале декабря государственный долг США может достичь нового рекорда в 34 триллиона долларов, так как последний триллион долларов прибавился к сумме долга втрое быстрее предыдущего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы США.

Агентство напоминает, что долг федерального правительства США на конец января 2022 года преодолел отметку в 30 триллионов долларов. Затем каждые восемь месяцев к этой сумме добавлялось еще по триллиону долларов. Уже 15 сентября долг составил 33 триллиона долларов.

За последние месяцы рост государственного долга США ускорился втрое: если 32-ой триллион образовался за 255 дней средними темпами в 0,011% в день, то 33-й триллион - за 92 дня темпами в 0,036%. То есть за предыдущий период к задолженности федерального правительства прибавлялось примерно 3,6 миллиарда долларов в день, а в последние три месяца — 10,9 миллиарда долларов.