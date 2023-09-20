Украина введет эмбарго на овощи и фрукты из Польши

Украина в ближайшие несколько дней введет запрет на импорт нескольких наименований польской сельскохозяйственной продукции в ответ на одностороннее эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка газете Rzeczpospolita .

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения искажений рыночной конъюнктуры в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО.