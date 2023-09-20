ЦБ и Мосбиржа введут меры для борьбы с ценовыми колебаниями на рынке

Банк России и Московская биржа решили ввести дополнительные меры для сглаживания ценовых колебаний на фондовом рынке. Об этом сообщается на сайтах ЦБ и биржи.

Меры были согласованы в результате обсуждений между регулятором, Мосбиржей и участниками рынка.

C 21 сентября начнет действовать ограничение на максимальное отклонение цен заявок, которые участники рынка подают на покупку акций и депозитарных расписок российских эмитентов, на уровне не более 22 процентов от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Речь идет о ценах акций и расписок, включенных в третий уровень листинга (некотировальный уровень, заключать сделки с этими бумагами могут только квалифицированные инвесторы или неквалифицированные участники торгов, прошедшие тестирование).

В ЦБ подчеркнули, что в последнее время участились случаи дестабилизации цен на акции компаний третьего уровня, это приводит к повышенной волатильности на фондовом рынке. В Центробанке связали ситуацию с дисбалансом спроса и предложения на фондовом рынке, а также с «эмоциональным поведением инвесторов», которые «реагируют на сообщения в социальных сетях».

В случае дестабилизации цен Мосбиржа установит асимметричные границы ценового коридора.

Кроме того, сейчас дорабатывается механизм, позволяющий ускоренно перевести торги в режим дискретного аукциона в случае дестабилизации. Дискретный аукцион - особый режим торгов, с помощью которого Мосбиржа стабилизирует ситуацию в случае резкого падения цен/подорожания акций.

«Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком», - подчеркивается в сообщении.