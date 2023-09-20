Россия стала крупнейшим поставщиком золота в ОАЭ

Россия в прошлом году стала крупнейшим поставщиком золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на UN Comtrade Database. За 2022 год ОАЭ импортировала 96,4 тонн российского золота, что в 15 раз больше, чем годом ранее, и составляет приблизительно одну треть драгоценного металла, производимого в РФ.

ОАЭ давно является одним из важнейших хабов для драгоценных металлов, особенно поставляемых из Африки и Индии. Но в прошлом году страна впервые стала играть ключевую роль в торговле именно российским золотом.

До прошлого года почти все золото из РФ поставлялось в Лондон – основной рынок для этого металла. Однако, как пишет Bloomberg, санкции со стороны западных стран заставили российских золотодобытчиков искать новые рынки для продажи своего металла. Как ранее отмечало агентство, его покупателями стали малоизвестные трейдеры из Дубая, Стамбула, Гонконга.

Другими крупнейшими поставщиками золота в ОАЭ в прошлом году стали Мали (95,7 тонн) и Гана (81 тонна). В то же самое время Швейцария стала крупнейшим покупателем золота у Объединенных Арабских Эмиратов (145 тонн).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на таможенные данные писало , что с начала введения санкций ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму $4,3 млрд. Следующими крупнейшими направлениями были Китай и Турция, которые импортировали около 20 тонн.