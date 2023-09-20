Румыния приостановила импорт украинского зерна
Румыния приостановила импорт украинского зерна на 30 дней. Об этом сообщает Kresy.
Как передает информационный портал, об этом решении заявил румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу. По его словам, в течение 30 дней власти обеих стран должны установить точные условия относительно ограничительных экспортных лицензий.
Министр также указал, что власти Румынии и Украины должны разработать план лицензирования импорта. Барбу отметил, что это будет возможно лишь в обоснованных и проверенных случаях. К примеру, это может применяться к фермерам, которые документально подтвердили, что испытывают дефицит кормов.
15 сентября Европейская комиссия приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же киевские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.
Однако такое развитие событий не устроило Польшу, и она самостоятельно продлила эмбарго на украинское зерно. Впоследствии ее примеру последовали Словакия и Венгрия. Более того, Будапешт включил в санкционный список 24 вида товаров.
18 сентября Министерство экономики Украины сообщало, что Киев направил в ВТО иски против трех европейских государств, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна. Уточнялось, что власти подали в суд на Польшу, Словакию и Венгрию.