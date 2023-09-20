Румыния приостановила импорт украинского зерна на 30 дней. Об этом сообщает Kresy.

Как передает информационный портал, об этом решении заявил румынский министр сельского хозяйства Флорин Барбу. По его словам, в течение 30 дней власти обеих стран должны установить точные условия относительно ограничительных экспортных лицензий.

Министр также указал, что власти Румынии и Украины должны разработать план лицензирования импорта. Барбу отметил, что это будет возможно лишь в обоснованных и проверенных случаях. К примеру, это может применяться к фермерам, которые документально подтвердили, что испытывают дефицит кормов.

15 сентября Европейская комиссия приняла решение о снятии запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны регионального содружества. Тогда же киевские власти пообещали в течение трех дней подготовить план действий, направленный на контроль за вывозом зерна за границу.

Однако такое развитие событий не устроило Польшу, и она самостоятельно продлила эмбарго на украинское зерно. Впоследствии ее примеру последовали Словакия и Венгрия. Более того, Будапешт включил в санкционный список 24 вида товаров.