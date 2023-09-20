Дума приняла законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему страны. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Согласно тексту законопроекта, в Налоговый кодекс будет добавлено понятие «счёт цифрового рубля», который будет являться отдельным видом банковского счета. Отмечается, что порядок налогообложения действий с такими счетами будет проходить аналогично порядку налогообложения операций с обычным банковским счетом. Кроме того, связанные с открытием и ведением такого счёта операции не будут облагаться НДС, как и переводы средств через платформу цифрового рубля.

Законопроект также устанавливает, что при определении налога на доходы будет устанавливаться дата фактического получения дохода физическим лицом. Моментом фактического получения будет считаться зачисление цифровых рублей на счет налогоплательщика. В свою очередь, налоговые органы получат право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, а также требовать от цифровой платформы подтверждение факта списания средств со счета налогов.

«Цифровой рубль – это эволюция финансовой системы, однако законодательство требует постоянной доработки, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций все действия со стороны платформы цифрового рубля были легитимны», – прокомментировал законопроект член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.