В России рассматривают меры по возвращению валютного контроля

"В настоящий момент разработаны и рассматриваются целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы называть, поскольку они еще обсуждаются, и не ясно, какие будут реализованы. Они позволили бы сдерживать временные колебания валютного курса", - сказал Моисеев.