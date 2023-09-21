Германия увеличила закупки российской нефти через Индию

Несмотря на эмбарго ЕС, Германия продолжает закупать нефть из России, но обходными путями через Индию.

Как сообщает Spiegel, с начала года объем нефти, привезенной в Германии через Индию в виде нефтепродуктов, многократно вырос. Импорт нефти из Индии в ФРГ за семь месяцев прошлого года вырос в 12 раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.

В Германии закупается газойль, который необходим для изготовления дизельного и печного топлива. В этом году Берлин заплатил за газойль 451 млн евро – на 1100% больше, чем в 2022 году.

Такой рост в закупках сырья отметили после того, как Индия, получив скидки, резко увеличила закупки нефти в РФ. Они повысились до 40% от всего импорта в июле по сравнению с 2% в 2021 году.