Египет нашел замену российской пшенице

Египет закупит практически полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии вместо российского зерна, так как Москва заблокировала поставки. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечено, что РФ не согласилась с ценой сделки, так как она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить Москва.

Так, в начале осени текущего года министр снабжения Египта Али Эль-Мосильхи сообщил, что Каир согласился закупить 480 000 т российской пшеницы в ходе прямых переговоров. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, в том числе фрахт, что ниже неофициального минимального уровня цен, который чиновники из России пытались установить в то время. Несколько дней спустя Египет заявил, что трейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно любого происхождения.

Solaris и Минсельхоз РФ не ответили на запросы о комментариях, передает РБК.