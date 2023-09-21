ЦБ Турции повысил учетную ставку до 30%

Центробанк Турции вновь повысил в стране учетную ставку с 25% до 30%, говорится 21 сентября в заявлении на сайте регулятора.

В ведомстве отметили, что решение продолжить ужесточение денежно-кредитной политики направлено на необходимость скорейшего снижения уровня инфляции, которая в июле и в августе оказалась выше ожиданий.

«Комитет по денежно-кредитной политике…решил повысить учетную ставку, процентную ставку недельного аукциона репо, с 25 процентов до 30 процентов», — говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», это уже четвертое резкое повышение учетной ставки в Турции с начала лета. 22 июня регулятор повысил ее уровень с 8,5% до 15%, 20 июля — до 17,5%, а 24 августа — до 25%. Каждый раз решение центробанка обосновывалось необходимостью сдерживания инфляции и снижения инфляционных ожиданий.