ЦБ Турции повысил учетную ставку до рекордного уровня

Турецкий Центральный банк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку - с 25 до 30 процентов. Об этом сообщает Yeni Şafak.

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Ставка в 30 процентов - рекордная с 2003 года.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что из-за повышения ставки на 500 базисных пунктов временно вырастет волатильность на рынке.

24 августа Центробанк Турции повысил ключевую ставку сразу на 750 базисных пунктов - с 17,5 до 25 процентов годовых. Такую меру регулятор объяснил ростом инфляции. Как показал опрос турецкого ЦБ, главы местных предприятий ожидают, что инфляция в стране вырастет до 45 процентов к концу 2023 года.