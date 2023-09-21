Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет

"Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растет количество молодых и более возрастных", - рассказала вице-премьер перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.