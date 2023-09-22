Мишустин заявил о росте ВВП России за январь - июль

"Уже в этом году мы перешли к устойчивому росту - вопреки тем экспертам, кто ожидал совсем другого развития событий. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше чем на 2%", - сказал он.