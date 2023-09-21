Названа сумма инвестиций в стартапы сферы квантовых вычислений в 2022 году

Квантовые технологии имеют большой потенциал как для науки, так и для бизнеса, и привлекают большие вложения в разных странах мира, включая Россию. Об этом говорится в аналитическом докладе "Квантовые вычисления: перспективы для бизнеса", который Сбер подготовил совместно с ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" и Институтом искусственного интеллекта AIRI.

"Все большее внимание в мире уделяется поддержке стартапов в области квантовых технологий. В 2022 году венчурные инвесторы по всему миру вложили в них $2,35 млрд. Также в прошлом году в мире выдано и опубликовано почти 1 600 патентов во всех подобластях квантовых вычислений: от физических реализаций квантового оборудования и коррекции ошибок до ИИ [искусственный интеллект] и машинного обучения", - отмечается в докладе.

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Ведущие страны, понимая прорывной потенциал этого направления, включают квантовые технологии в национальные программы и выделяют все большие бюджеты на исследования. Лидером является Китай с объемом госфинансирования $15,3 млрд. Программы развития имеют ведущие технологические корпорации мира. Так, IBM, которая изготовила квантовый процессор на 433 кубита [кубит или quantum bit - основная единица информации в квантовых процессорах и квантовых вычислениях], планирует в этом году нарастить количество кубитов до 1121, а Google намерена показать устройство на тысячу кубитов после 2025 года. О намерении разработать полный стек технологий для квантовых вычислений заявила корпорация Intel и уже выпустила на рынок квантовые чипы на спиновых кубитах.

В России работа в области квантовых вычислений ведется над четырьмя ключевыми физическими платформами: сверхпроводниковыми кубитами, фотонными схемами, нейтральными атомами и ионами в ловушках. В РФ также сформировался пул организаций, среди которых компании, научные институты и университеты, которые проводят исследования и разработки, изучают применимость квантовых вычислений к практическим задачам.

"Квантовые вычисления могут дать миру стимул для развития новых индустрий, основанных на обработке больших данных. Кроме того, они могут обеспечить повышение производительности и эффективности алгоритмов искусственного интеллекта, точности моделей и симуляций сложных систем (таких как молекулы новых лекарств, химические реакции или физические процессы), а также обеспечить новый уровень расчетов в финансах и логистике, новые решения климатических проблем и криптографические алгоритмы, которые обеспечат более высокий уровень безопасности", - отмечается в аналитическом докладе.