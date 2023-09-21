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Минфин США поддержал введение налога на прибыль от замороженных активов РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала предложение по обложению прибыли от замороженных российских активов налогом. Об этом сообщает Bloomberg.

В США поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ
© United States Department of the Treasury

«Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных российских активов», — говорится в тексте.

Сама глава Минфина США назвала данное предложение «разумным», поскольку оно не является арестом активов. Йеллен добавила, что этот налог сейчас обсуждается в Нью-Йорке представителями Соединенных Штатов и Евросоюза.

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