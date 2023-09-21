В США поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ

Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала предложение по обложению прибыли от замороженных российских активов налогом. Об этом сообщает Bloomberg.

«Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных российских активов», — говорится в тексте.

Сама глава Минфина США назвала данное предложение «разумным», поскольку оно не является арестом активов. Йеллен добавила, что этот налог сейчас обсуждается в Нью-Йорке представителями Соединенных Штатов и Евросоюза.