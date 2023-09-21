Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году

Минфин России выплатил купон по евробондам на 6,3 миллиарда рублей со сроком погашения в 2029 году. Об этом сообщается в соцсетях министерства.

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В сообщении указывается, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 миллиарда рублей, что примерно равно 65,6 миллиона долларов получены платежным агентом по еврооблигациям.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Владимира Путина от 9 сентября 2023 года, подчеркнули в Минфине.