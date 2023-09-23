В России оценили последствия новых пошлин, привязанных к курсу рубля

Введение гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля является очень значимой мерой, которая принесет в бюджет России дополнительные доходы. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков .

«Многие компании в России действительно получают сверхдоходы от заниженного курса российского рубля. В 2022 году им это было плохо, но сейчас для многих компаний-экспортеров, конечно, курс российского рубля создает определенные дополнительный доход», — объяснил экономист.

«Эти пошлины гибкие. Во-первых, потому что они автоматически обнуляются в случае укрепления российского рубля к доллару. А, с другой стороны, они гибкие, потому что отрасли, по которым они работают, к которым применяются эти пошлины, они подбираются очень аккурат и точечно», — подытожил экономист.

Правительство РФ приняло решение о введении новых пошлин 21 сентября. Как говорится на его сайте, мера начнет действовать с 1 октября. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При 80 рублях за один доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса нацвалюты. Под исключения из пошлин попали некоторые товары, в том числе нефть и нефтепродукты, природный газ и сжиженный природный газ, зерновые культуры.