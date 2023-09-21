Кабмин ввел гибкие экспортные пошлины на черные металлы и драгметаллы

Правительство РФ ввело гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара, следует из постановления правительства.

Так, в перечень включены природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, включая золото и серебро, черные металлы, кроме гранул и порошков из передельного и зеркального чугуна черных металлов, и изделия из черных металлов. Также экспортные пошлины вводятся на медь с некоторыми исключениями, никель и изделия из него, алюминий с некоторыми исключениями, свинец, цинк, олово.