Путин назвал индикатор эффективной экономической политики

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации» сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.

Российский лидер назвал бойцов спецоперации героями и призвал делать все, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.

Путин подчеркнул, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Глава государства заметил, что этот показатель является одним из важнейших индикаторов эффективности российской экономической политики, ее социального измерения.

Число молодых людей в РФ будет расти, к 2030 году должно быть 8,3 млн 20-24-летних, а в 2035 - 9,7 млн, отметил президент.

Глава государства уточнил, что уровень зарплат в РФ в реальном выражении по итогам июля составил 10,5%. Он добавил, что следует «поддержать эту тенденцию».