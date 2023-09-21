Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Минэнерго России.
По словам Сорокина, этот запрет быстро повлияет на динамику оптовых цен, а поставки от «добросовестных участников» приведут к избытку на внутреннем рынке России.
«Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает», – рассказал он.
Ранее правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Как рассказали в Минэнерго, такие ограничения должны пресечь «серый» экспорт и насытить внутренний рынок страны.