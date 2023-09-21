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Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Минэнерго России.

Ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
© РИА Новости

По словам Сорокина, этот запрет быстро повлияет на динамику оптовых цен, а поставки от «добросовестных участников» приведут к избытку на внутреннем рынке России.

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«Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает», – рассказал он.

Ранее правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Как рассказали в Минэнерго, такие ограничения должны пресечь «серый» экспорт и насытить внутренний рынок страны.

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