На саммите БРИКС в ЮАР лидеры пятерки входящих в объединение стран единогласно одобрили присоединение к нему с 1 января следующего года Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Аргентины, Ирана и Эфиопии. Таким образом, механизм сотрудничества БРИКС расширен до одиннадцати стран.

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Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран. Чем же эта организация так привлекательна для развивающихся государств?

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Страны БРИКС - важная сила в формировании международного ландшафта. С момента создания механизма сотрудничества БРИКС пять стран прагматично сотрудничали в десятках областей, таких как экономика и торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, культура и здравоохранение. Влияние БРИКС вышло за рамки пяти стран и стало конструктивной силой, способствующей мировому экономическому росту, развитию глобального управления и демократизации международных отношений.

Нет никаких сомнений в том, что расширение БРИКС еще больше усилит глобальное влияние стран объединения. Для большинства развивающихся стран, считающих существующий мировой порядок несправедливым, сотрудничество в рамках БРИКС - наилучшая платформа.

Прежде всего в рамках механизма БРИКС страны будут углублять экономическое, торговое и финансовое сотрудничество. Как сказал председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи на саммите, развитие - неотъемлемое право всех стран, а не "патент" нескольких избранных. В настоящее время мировая экономика сталкивается с целым рядом проблем, которые особо ощущаются именно в развивающихся странах. Таким государствам следует уделять больше внимания практическому сотрудничеству, особенно в областях цифровой экономики, "зеленого" развития и цепочек поставок.

Во-вторых, расширение состава БРИКС пойдет на пользу безопасности развивающихся стран и позволит им добиться долгосрочного стабильного развития. Военный конфликт в Украине доказал, что принесение в жертву интересов других стран и стремление к собственной абсолютной безопасности в конечном итоге вредит всему международному сообществу.

Основополагающим способом урегулирования региональных военных конфликтов может быть только диалог и переговоры, способствующие деэскалации ситуации и, в конечном счете, достижению мира, а не поступательная эскалация.

В-третьих, расширение состава БРИКС укрепит независимый выбор развивающихся стран. Механизм БРИКС сам по себе - это модель сотрудничества между странами с различными системами, поскольку он отстаивает уважение к пути развития каждого из государств, выбранного независимо. Особенно это касается развивающихся стран. Каждая страна имеет собственную историю, уникальную культуру и традиции. Только ища точки соприкосновения при сохранении различий, мы можем работать вместе.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что новых участников БРИКС ждет многообещающее будущее. Китайский лидер сообщил, что для достижения этой цели КНР учредит специальный фонд в размере 10 миллиардов долларов. Средства пойдут на реализацию Инициативы по глобальному развитию. Пекин как давний друг Африки планирует расширить сотрудничество со странами континента

В-четвертых, присоединение к механизму БРИКС - лучший способ для развивающихся стран расширить свой международный авторитет и участвовать в глобальном управлении. Правила игры в международном сообществе должны обсуждаться совместно. В существующей сейчас модели слышно лишь тех, у кого толстые руки и громкие голоса. Но БРИКС позволит усилить представительство и голос развивающихся стран. Следует отметить, что до расширения механизма БРИКС на долю стран - участниц организации приходилось более четверти всей мировой экономики. Присоединение к БРИКС крупнейших мировых энергетических держав, включая Саудовскую Аравию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, еще более увеличит влияние организации.

Расширение стран БРИКС является историческим, оно отвечает общим интересам развивающихся стран. Это также новая отправная точка для сотрудничества в рамках организации, которая придаст новый импульс ее развитию. Влияние решения можно будет увидеть уже в ближайшее время.