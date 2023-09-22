Минфин: обсуждаемые меры валютного контроля не коснутся обычных граждан

"Я точно скажу, что это совершенно точно не коснется обычных граждан", - сказал он.

Ранее Моисеев заявил, что правительство РФ рассматривает некоторые меры по восстановлению валютного контроля в России. Он уточнил, что эти меры направлены прежде всего на отток капитала, идущий сейчас через дружественные страны, а обсуждаемые меры уже скоро будут представлены широкой общественности.