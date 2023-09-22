Власти России дали прогноз по инфляции

Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в сентябре 2023 года в России составит 5,7 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

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Что касается роста цен в следующем году, в марте он ускорится до 8,1 процента, в июне — до 8,3 процента, а к сентябрю замедлится до 6,6 процента. К последнему месяцу года, декабрю, инфляция должна достигнуть прогнозных 4,5 процента, считают в ведомстве.