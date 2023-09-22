Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

После изучения результатов переработки пробной партии российского сорта нефти Urals объемом 100 тысяч тонн Пакистан решил не платить за него цену выше потолка, установленного странами G7 в размере 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства энергетики страны пишет пакистанское издание The News.

Из общего объема партии компания Pakistan Refinery Limited получила 60 процентов мазута, 10 процентов бензина и только 10-15 процентов дизельного топлива, а остаток пришелся на другие продукты.

При этом мазут пришлось экспортировать с убытком в 25 процентов от цены на нефть марки Brent. Собеседник издания указал, что Москва согласилась закупать мазут у Пакистана, но стороны пока не договорились о стоимости поставок.

Между тем республика обратилась к России с просьбой продавать более качественную нефть, такую как Sokol или Siberian Light Oil, которые стоят дороже. Однако чиновники не уверены, что Москва готова на скидку в размере 35 долларов за баррель.

Власти считают, что было бы разумным заключить долгосрочное коммерческое соглашение с Россией на импорт сырой нефти. Проблемой остается нежелание местных частных компаний иметь дело с российской нефтью. У них более современные нефтеперерабатывающие заводы, которые позволили бы увеличить производство бензина и дизельного топлива за счет сокращения доли мазута, но готовность работать с Urals есть только у государственного производителя.

В июне сообщалось, что Пакистан получил первую партию российской нефти объемом 100 тысяч тонн и оплатил ее в юанях. Премьер-министр республики Шехбаз Шариф подчеркнул, что сделка станет началом новых отношений между Пакистаном и Россией.