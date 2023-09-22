Кремль высказался о планах США ввести налог на прибыль с активов РФ

Судебные иски от владельцев могут последовать за обложением налогом прибыли от замороженных российских активов в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее изъятия части прибыли с замороженных активов в США, Песков сказал: "Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет".

"В случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то, конечно, будем прибегать к судебным инстанциям", - добавил он.