Еврокомиссия предоставила Украине транш в €1,5 млрд

Евросоюз предоставил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд", - сказала она.

Таким образом, по словам фон дер Ляйен, ЕС "только в этом году заплатил 13,5 млрд евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб".

"Это также помогает Украине на пути к ЕС, поддерживая реформы. Европа остается твердо на стороне Украины", - добавила она.