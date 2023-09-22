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В ЕС заподозрили Турцию в помощи России в обходе санкций

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Том Ванденкенделаре обратился к Еврокомиссии (ЕК) с обращением относительно возможных путей обхода санкций ЕС Россией при помощи третьих стран. В соответствующем письме депутата, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарий заявил, что одной из таких стран может быть Турция.

В ЕС заподозрили Турцию в помощи России в обходе санкций
© globallookpress.com

Ванденкенделаре напомнил, что влияние европейских санкций против России на фоне конфликта на Украине должно быть заметно во многих секторах.

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«Однако, как сообщается, в отдельных отраслях эти санкции удается обойти, что заслуживает нашего внимания. В частности, экспорт российской древесины в ЕС через третьи страны, такие как Турция, с использованием фальсифицированных сертификатов происхождения, вызывает беспокойство, особенно если учесть масштабы этой торговли», — говорится в его обращении.

Евродепутат спросил у Еврокомиссии, известно ли ей о роли Турции в несоблюдении санкций в отношении импорта древесины и лесоматериалов из России. Кроме того, Ванденкенделаре поинтересовался, планирует ли ЕК реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Намерена ли Комиссия принять меры для более эффективного соблюдения своей политики санкций, например, взаимодействуя с турецкими властями, чтобы гарантировать, что древесина и лесоматериалы из России не будут допущены к незаконному транзиту через территорию Турции? Намерена ли Комиссия укреплять свое сотрудничество со странами-членами ЕС, через которые, как утверждается, проходят такие незаконные торговые потоки, в частности, с Болгарией и Финляндией с целью обеспечения более эффективного таможенного контроля?» — уточнятся в письме.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за возможного обхода Россией санкций. Отмечалось, что подозрения в обходе санкций вызваны резким увеличением импорта ОАЭ технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Экспорт данных технологий в Россию западными странами запрещен в соответствии с санкциями.

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