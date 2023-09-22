В ЕС заподозрили Турцию в помощи России в обходе санкций

«Намерена ли Комиссия принять меры для более эффективного соблюдения своей политики санкций, например, взаимодействуя с турецкими властями, чтобы гарантировать, что древесина и лесоматериалы из России не будут допущены к незаконному транзиту через территорию Турции? Намерена ли Комиссия укреплять свое сотрудничество со странами-членами ЕС, через которые, как утверждается, проходят такие незаконные торговые потоки, в частности, с Болгарией и Финляндией с целью обеспечения более эффективного таможенного контроля?» — уточнятся в письме.