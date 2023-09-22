Нацбанк Швейцарии предупредил об усилении негативного эффекта для европейской экономики

Украинский кризис уже привел к росту инфляции в Европе, а его последствия для экономики региона через один-два года будут в два раза сильнее. Об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии, выдержки из которого приводит РИА Новости.

© Unsplash

Авторы исследования оценили влияние конфликта на Украине на экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии.

В докладе отмечается, что без украинского кризиса к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%.

«Негативные последствия войны, скорее всего, будут серьезнее в средне-долгосрочной перспективе (…) Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше», - считает Национальный банк Швейцарии.

Экономисты также отметили, что сильнее всего в результате конфликта пострадали экономики Германии и Великобритании.

Ранее сообщалась, что, по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июня до 6,4% с 6,1% месяцем ранее. А потребительские цены в ФРГ всего за месяц поднялись на 0,3%.