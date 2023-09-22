Названы ожидаемые доходы бюджета России в 2024 году

Доходы бюджета России в 2024 году ожидаются на уровне 35 трлн рублей
В документе о бюджете России на ближайшие годы указывается, что власти страны ожидают, что размер доходов бюджета в 2024 году будет на уровне 35 трлн рублей.
Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с этим отмечается, что в 2025 году ожидаются доходы на уровне 33,5 трлн рублей, а в 2026 году — 34,1 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что власти заложили следующий размер расходов бюджета на ближайшие годы: 2024 год — 36,6 трлн рублей, 2025 год — 34,4 трлн рублей, 2026 год — 35,6 трлн рублей.