Названы ожидаемые доходы бюджета России в 2024 году

В документе о бюджете России на ближайшие годы указывается, что власти страны ожидают, что размер доходов бюджета в 2024 году будет на уровне 35 трлн рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что в 2025 году ожидаются доходы на уровне 33,5 трлн рублей, а в 2026 году — 34,1 трлн рублей.