Уровень безработицы в Карелии рекордно снизился

Уровень безработицы в Карелии снизился до рекордного минимума и составил 1,2%. Об этом руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил на онлайн-заседании правительства региона, комментируя итоги госсовета с участием президента России, где обсуждались вопросы развития рынка труда.

"У нас впервые крайне низкий исторический уровень безработицы. В Карелии он составляет сегодня 1,2%", - сказал Парфенчиков.

Он добавил, что в регионе на 3,4 тыс. безработных приходится около 8 тыс. вакансий.

По словам главы Карелии, кадровый дефицит в ближайшее время может стать одним из сдерживающих факторов экономики.

"Такие процессы могут иметь место и в нашей республике, особенно при учете того объема промышленного строительства, которое сегодня ведется в регионе", - подчеркнул он.

В Карелии создают новые крупные производства, например, только модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода позволит создать около 500 новых рабочих мест. Также запланировано открытие новых технопарков в Петрозаводске и Кондопоге.

Чтобы решать вопросы кадрового дефицита, руководитель республики предложил совершенствовать профессиональное обучение, а также делать упор на переобучение и повышение квалификации опытных специалистов. Кроме того, по его мнению, особое внимание нужно уделить вопросам целевого обучения и взаимодействия учебных заведений с потенциальными работодателями.