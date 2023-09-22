На Украине разрешили продавать облигации внутреннего займа

"Нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины, - говорится в телеграм-канале комиссии. - Что немаловажно, услуга будет недоступна РФ и Белоруссии".