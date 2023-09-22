Европа решила нарастить закупки газа у конкурента России

«В настоящее время действует меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном с целью увеличить снабжение газом и установить партнерство в области энергетики на будущее, включая также и возобновляемые источники», — рассказал Макфи.

По его словам, в 2021 году ЕС импортировал 8,1 миллиарда кубометров азербайджанского газа, в 2022-м — 11,3 миллиарда кубометров. В будущем ЕС решил нарастить закупки до 20 миллиардов кубометров — такие цифры прописаны в меморандуме, добавил пресс-секретарь ЕК.

Ранее российское министерство экономического развития спрогнозировало, что по итогам 2023 года поставки российского трубопроводного газа за рубеж упадут на 26 процентов по сравнению с показателем 2022-го и составят 97 миллиардов кубометров. Суммарный вывоз сжиженного природного газа (СПГ) по итогам увеличится на 1,2 процента. В то же время добыча уменьшится на 5 процентов и составит 642 миллиарда кубометров.