Климатический кризис может привести к дефициту пива
Дефицит пива может начаться на всей планете из-за климатического кризиса. Такой вывод сделали эксперты японской пивоваренной компании Asahi, проведшие специальное исследование. Об этом сообщает Financial Times.
Генеральный директор Ацуси Кацуки рассказал, что растущая средняя температура негативно повлияет на урожайность ячменя и качество хмеля. Это произойдет уже в ближайшие 30 лет.
Если средняя температура на планете повысится на 4 градуса к 2050 году, то урожай французского ячменя сократится на 18%, а польского на 15%. В Чехии при этом резко снизится (на 25%) качество хмеля, определяющего вкус напитка.
Эксперты также проанализировали, что произойдет, если рост температуры будет не столь катастрофичным - меньше чем на 2 градуса. Тогда урожай во Франции сократится на 10%, в Польше на 9%, а качество хмеля в Чехии упадёт на 13%,
Климатологи ООН считают, что температура может вырасти на 2,6 градуса к концу столетия.