Климатический кризис может привести к дефициту пива

Дефицит пива может начаться на всей планете из-за климатического кризиса. Такой вывод сделали эксперты японской пивоваренной компании Asahi, проведшие специальное исследование. Об этом сообщает Financial Times.

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Генеральный директор Ацуси Кацуки рассказал, что растущая средняя температура негативно повлияет на урожайность ячменя и качество хмеля. Это произойдет уже в ближайшие 30 лет.

Если средняя температура на планете повысится на 4 градуса к 2050 году, то урожай французского ячменя сократится на 18%, а польского на 15%. В Чехии при этом резко снизится (на 25%) качество хмеля, определяющего вкус напитка.

Эксперты также проанализировали, что произойдет, если рост температуры будет не столь катастрофичным - меньше чем на 2 градуса. Тогда урожай во Франции сократится на 10%, в Польше на 9%, а качество хмеля в Чехии упадёт на 13%,