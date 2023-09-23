Западные аналитики повысили прогнозы по экономике России
Международные аналитические институты в очередной раз повысили прогнозы по экономике России. В частности, эксперты организации экономического сотрудничества и развития предположили, что рост ВВП страны составит 0,8% в 2023 году, пишет РИА «Новости».
В организации уточнили, что в 2024 году экономика России может вырасти на 0,9%. Раньше там говорили о сокращении на 1,5%.
Международный валютный фонд также пересмотрел показатели в лучшую сторону. На прогноз повлияли данные по розничной торговле, строительству и промпроизводству.
Аналитики отметили, что существенную роль в улучшении экономической ситуации в России сыграл уход западных компаний. Стране удалось осуществить мощную структурную трансформацию, заменить импортную продукцию отечественными товарами.
Кроме того, Москве удалось перенаправить поставки нефти на Восток. В связи с этим цена на нефть марки Urals достигла 70-75 долларов за баррель. Нефтегазовые доходы привели к профициту бюджета, пояснили эксперты.