Западные аналитики повысили прогнозы по экономике России

Международные аналитические институты в очередной раз повысили прогнозы по экономике России. В частности, эксперты организации экономического сотрудничества и развития предположили, что рост ВВП страны составит 0,8% в 2023 году, пишет РИА «Новости».

В организации уточнили, что в 2024 году экономика России может вырасти на 0,9%. Раньше там говорили о сокращении на 1,5%.

Международный валютный фонд также пересмотрел показатели в лучшую сторону. На прогноз повлияли данные по розничной торговле, строительству и промпроизводству.

Аналитики отметили, что существенную роль в улучшении экономической ситуации в России сыграл уход западных компаний. Стране удалось осуществить мощную структурную трансформацию, заменить импортную продукцию отечественными товарами.