Кабмин направит регионам 535 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Правительство направил 26 регионам 535,5 миллиона рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на мелиорацию земель. Об этом 23 сентября сообщается на сайте кабмина.

Субсидии получат Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область.

Деньги будут использованы в том числе для строительства и реконструкции оросительных и осушительных систем, гидротехнических сооружений, а также на расчистку земель от деревьев и травы.