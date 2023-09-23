Названы условия возникновения дефицита дизеля в России

При продлении в России запрета на экспорт дизеля нефтяным компания придется сокращать производство, что может привести к дефициту этого топлива в стране, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в обычное время нефтяники могли направить лишние объемы на экспорт, а сейчас им приходится производить столько, сколько потребляет внутренний рынок.

Если долго держать запрет (на экспорт дизеля. — NEWS.ru), то нефтяным компаниям придется сокращать производство, перенастраивать НПЗ. Сложно сказать, как они их настроят. Это уже риск возникновения физического дефицита, — сказал Юшков.

Он отметил, что правительству важно вовремя отреагировать на возможный дефицит дизеля, выявить момент, когда внутренний рынок наполнится и цены снизятся, а НПЗ еще работают в прежнем режиме и производят топливо для хранения на складе. По его мнению, такая ситуация может продлиться несколько недель. За это время правительству нужно выработать новые меры регулирования рынка, чтобы нефтяники сдерживали рост цен.