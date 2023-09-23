В ЕС заявили о «новых проблемных сферах» в торговле с Китаем

В отношениях ЕС и КНР появились «новые проблемные сферы». Прежде всего, речь идет о рекордном торговом дисбалансе в пользу Пекина. Об этом предупредил вице-президент Европейского союза Валдис Домбровскис, сообщает Financial Times.

Вице-президент ЕС приехал в Китай с визитом. Он заявил, что считает своей целью противодействие «несбалансированным» отношениям между Пекином и Брюсселем. Напряженность растет из-за рекордного торгового дефицита в 396 миллиардов евро.

«Мы хотим поддерживать торговые отношения с Китаем, это важно, это наш второй по величине торговый партнер. Но нам необходимо рассмотреть некоторые аспекты этих отношений», - сказал Домбровскис в интервью Financial Times.

Он призвал снизить дисбаланс в торговле, заявив, что Брюсселю «необходимо защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют», и что необходимо расширить доступ к китайскому рынку для европейских компаний.

Домбровскис считает, что экономическая модель Китая по-прежнему в значительной степени ориентирована на инвестиции и экспортно-ориентированные инвестиции. Внутренний спрос при этом отстает.

Четырехдневный визит Домбровскиса в КНР начался всего через неделю после того, как Брюссель приступил к расследованию, касающемуся китайских субсидий на электромобили.