В Норвегии заявили о негативном влиянии СВО на экономику пяти стран Европы

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине оказало негативное влияние на экономику пяти стран Европы. Об этом сообщает норвежское онлайн-издание ABC Nyheter со ссылкой на исследование швейцарского Центрального банка .

Отмечается, что в этих странах произошел скачок инфляции и замедление экономического роста. По оценке специалистов, если бы конфликта на Украине не было, то ВВП этих государств могли быть на 0,1—0,7 процента выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4 процента ниже.