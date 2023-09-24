Стало известно, сколько потеряет Украина из-за эмбарго на продукты

Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Словакия, Венгрия и Польша, могут составить до $230 млн в месяц. Такие расчёты произвело РИА Новости на основе данных статслужб стран.

Самые большие потери Украина может понести из-за эмбарго, введённого Польшей.

Из сельскохозяйственных культур наиболее чувствительным может оказаться эмбарго на поставки кукурузы в восточноевропейские страны.