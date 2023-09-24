Правительство поддержит льготное кредитование аграриев
Правительство России дополнительно направит 45 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщает официальный сайт правительства.
Распоряжение о помощи аграрному сектору подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дополнительные деньги выделены из резервного фонда правительства. Они позволят просубсидировать более 40 тысяч займов, которые предоставляются аграриям на производство и переработку сельхозпродукции.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года», – заявили в правительстве.
Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. Аграрии могут взять кредит по ставке до 5%. Это краткосрочные (до 2 лет) или инвестиционные (до 15 лет) займы.