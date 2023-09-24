Правительство поддержит льготное кредитование аграриев

Дополнительные деньги выделены из резервного фонда правительства. Они позволят просубсидировать более 40 тысяч займов, которые предоставляются аграриям на производство и переработку сельхозпродукции.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. Аграрии могут взять кредит по ставке до 5%. Это краткосрочные (до 2 лет) или инвестиционные (до 15 лет) займы.